شاهد.. سخرية نشطاء البحرين من تلعثم رئيسة البرلمان.. ما تعرف تقرأ!

خاص بالعالم

وتبدأ هذه الحلقة من السيدة فوزية زينل رئيسة مجلس النواب في مملكة البحرين، حيث كانت هذا الاسبوع حديث الساعة داخل الديرة وخارجها، وذلك لاسباب عديدة، ولكن كان هناك سبب بارز.

نشطاء البحريني احبوا ان يعطوا بطاقة تعريفية عن حقيقة مواقف فوزية زينل بانها رئيس برلمان مملكة البحريني تدافع وهي من اشد مناصري التطبيع مع كيان العدو الصهيوني، ومن اشد من بارك لنظام البحرين بتطبيعه وغرقه وفي وحل مستنقع التطبيع مع الكيان الغاصب.

السيدة فوزية زينل، المعروفة انها مقربة من دوائر مؤسسة الحكم في مملكة البحرين، هي من اشد المناصرين للتطبيع مع الصهاينة، ولكن لماذا اصبحت حديث الساعة، خصوصاً وان البعض يعرف انها مقربة جداً من لزوجة ملك البحرين السيدة سبيكة والتي كان لها الدور في ان تصل الى هذا المنصب والذي من المفترض ان يكون صوت الشعب.

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