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مسقط: التوصل لاتفاق حول النووي الإيراني يصب بمصلحة المنطقة والعالم

مسقط: التوصل لاتفاق حول النووي الإيراني يصب بمصلحة المنطقة والعالم
الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ان التوصل إلى اتفاق حول النووي الإيراني يصب في مصلحة الشرق الأوسط والعالم.

العالم- سلطنة عمان

وفي تصريح لصحيفة لوفيغارو الفرنسية، لم يؤكد البوسعيدي وجود مفاوضات سرية بين سلطنة عمان والإيرانيين والامريكيين حول الاتفاق النووي لكنه قال أن التوصل إلى اتفاق جديد يصب في مصلحة الشرق الأوسط والعالم.

وتعقد مسقط وطهران بشكل مستمر جلسات مباحثات سياسية حول مختلف القضايا ومنها محادثات فيينا الذي أسهمت أيضًا فيه سلطنة عُمان بدبلوماسيتها المعروفة في إبرامه.

وسعت مسقط لنزع فتيل التوتر في المنطقة عبر لعب دور الوسيط بين طهران ودول المنطقة من جهة، وبين طهران والغرب من جهة أخرى، حتى توجت هذه الجهود بالتوصل لاتفاق تاريخي بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا، فيما يتعلق ببرنامجها النووي في نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

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