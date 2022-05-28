بدء توافد طلاب الامتحانات العامة إلى ريف الرقة المحرر

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وأوضح مدير تربية الرقة فراس العلو في تصريح لـ "سانا" أن عدد الطلاب الواصلين إلى مراكز الاستضافة حتى الآن بلغ 720 طالباً وطالبة مبيناً أن عدد الطلاب المسجلين من تلك المناطق يبلغ أكثر من 18 ألف طالب وطالبة ومن المتوقع استضافة أكثر من 2000 طالب وطالبة.

وأشار العلو إلى أنه تم افتتاح مراكز الاستضافة البالغ عددها 12 مركزاً منذ الساعة السابعة صباحاً من اليوم حيث تم تأمين كل المستلزمات إضافة إلى تأمين 30 حافلة ركاب من منظمة اليونيسيف لنقل الطلاب وتوزيعهم على مراكز الاستضافة ونقلهم خلال أيام الامتحانات إلى مراكزهم.

ولفت العلو إلى أنه تم بالتعاون مع مديرية الصحة والصحة المدرسية تحديد عدة نقاط طبية في عدد من مراكز الاستضافة إضافة إلى تجهيز 5 مراكز صحية مزودة بكل ما يلزم من معدات وأدوية لمتابعة حالات الطوارئ.