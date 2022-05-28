تظاهرات تونسية تطالب القضاء بالتحرك ضد قرارات سعيد

خاص بالعالم

وفي حين قللت رئيسة الحزب الدستوري الحر من أهمية القرار القضائي المتعلق بتحجير السفر على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، اكتفت حركة النهضة ببيان نفت فيه اعلامها بهذا القرار رسميا، واعتبرته محاولة لالهاء الرأي العام عن مشاغل البلاد، بينما جددت جبهة الخلاص المعارضة رفضها لاي حلول تقدمها السلطات لتجاوز الازمة.

مع تأكيد الاتحاد العام التونسي للشغل عدم المشاركة في أشغال اللجنة الاقتصادية والاجتماعية يرجح محللون ان يزداد الوضع تعقيدا في تونس مع إصرار الرئيس قيس سعيد على المضي في مشروعه منفردا.

أزمة مركبة دون بوادر واضحة للحل، وفي ظل حالة استقطاب ثنائي حاد في تونس، تعود البلاد مجبرة الى وضعها السابق خلال السنوات الاولى للثورة، ما يجعل مشاكلها الحقيقية مغيبة تماماً عن اجندات السياسيين حكماً ومعارضة.