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رسالة روسية مزدوجة في الشمال السوري.. لمن يهمه الامر؟

الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

اعتبر الباحث والكاتب السياسي حسن شقير، التحرك الروسي الاخير القيام بطلعات جوية واستعراض عسكري على امتداد الشريط الحدودي مع تركيا، انما هو رد غير مباشر على التصريحات الامريكية التي ادعت ان روسيا قد تركت الميدان السوري، وانها تعيش لحظة ضعف جراء حربها في اوكرانيا.

خاص بالعالم

وقال شقير في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان التصريحات الامريكية قد تكون اشارة امريكية ايضاً لتركيا بان روسيا الان ليس لديها القوة وليس لديها اية اوراق ضغط كي تمنع عملية عسكرية تركية داخل سوريا.

واوضح شقير، ان هذا الموضوع استفز الجانب الروسي، الذي اثبت برسالة عملية على الارض سواء للامريكيين المتواجدين في شرق سوريا ولتركيا التي تهدد بعملية رابعة، بانه مازال موجوداً في الميدان وان وحدة الدولة السورية مازال نصب اعينها وهو استراتيجي وحيوي بالنسبة لها.

واضاف شقير، ان روسيا بعد كل ما بذلته في سوريا من جنود وعتاد عسكري واستنزاف مالي لا يمكن ان تترك سوريا التي تتمتع بموقع استراتيجي جداً مهم لروسيا في البحر المتوسط، بمجرد انها انشغلت في حرب مع اوكرانيا، لذلك كان التحرك الروسي تذكير اولاً لتركيا بان هناك اتفاقات ايضاً اخلت بها بفصل ما يسمى الجماعات المعتدلة عن الجماعات الارهابية، وكذلك هي رسالة ثانية للجانب الامريكي بانها ليست في موقع ضعيفة او انها مشغولة عن سوريا، ليتم اخذ منطقة الشمال السوري الى الانفصال بالتعاون مع الجانب التركي.

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