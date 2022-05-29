المكسيك تعلن عن تسجيل أول إصابة بجدري القردة

العالم - الأميركيتان

وذكر وكيل وزير الصحة المكسيك، هوغو لوبيز غاتيل، في تدوينة عبر "تويتر"، يوم السبت، نؤكد أول حالة وافدة بجدري القردة في المكسيك. يتعلق الأمر برجل يبلغ 50 عاما يقيم بشكل دائم في مدينة نيويورك ويرجح أنه أصيب بالفيروس في الولايات المتحدة".

ويعتبر جدري القردة، بحسب منظمة الصحة العالمية، مرضا فيروسيا نادرا وحيواني المنشأ، وتماثل أعراض إصابة الإنسان به تلك التي يعانيها المصابون بالجدري، ولكنها أقل شدّة.

ويُصاب بعض المرضى بتضخّم في الغدد اللمفاوية قبل ظهور طفح جلدي، وهي سمة تميّز جدري القردة عن سائر الأمراض المماثلة.

وتم اكتشاف جدري القردة للمرة الأولى في جمهورية الكونغو الديموقراطية عام 1970، وأُبلِغ منذ ذلك الحين عن معظم الحالات في المناطق القروية من الغابات الماطرة الواقعة بحوض نهر الكونغو وغرب إفريقيا.