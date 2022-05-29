الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢
٠٥:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

صنعاء: إذا لم تفِ دول العدوان بالهدنة فإن القوات المسلحة جاهزة للقيام بواجبها

صنعاء: إذا لم تفِ دول العدوان بالهدنة فإن القوات المسلحة جاهزة للقيام بواجبها
الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

التقى رئيس المجلس السياسي الأعلى والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية "مهدي المشاط"، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن "جلال الرويشان" ووزير الدفاع اللواء الركن "محمد ناصر العاطفي"، ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن "محمد عبدالكريم الغماري".

العالم - اليمن

جرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع المتصلة بالشأن العسكري والأمني في البلاد، إضافة إلى مسار الهدنة الحالية وتقييم مدى التزام دول العدوان بتنفيذ كافة بنودها.

وفي اللقاء أدان الرئيس المشاط ممارسات دول العدوان بإرسال طائرات تجسسية إلى أجواء العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، معتبراً ذلك خرقاً سافراً للهدنة وعملاً عدوانياً يتناقض كليا مع ادعاءاتها بالحرص على السلام.

وأكد ضرورة التزام دول العدوان بما تضمنته الهدنة وتنفيذ كافة بنودها بما يؤدي إلى المزيد من المعالجات الإنسانية والاقتصادية لتخفيف معاناة الشعب اليمني.

وأشار إلى أنه في حالة لم تفِ دول العدوان بالتزامها بالهدنة الأممية المعلنة، فإن القوات المسلحة والأمن وبالاستعانة بالله جاهزة للقيام بواجبها.

وحث الرئيس المشاط على العناية بالجرحى وأسر الشهداء والأسرى، مؤكداً أن ذلك من الأولويات.

روابط ذات صلة

دول العدوان مترددة بشان مبادرة صنعاء لفتح طرق تعز والمحافظات

مستقبل الهدنة في ظل استمرار الخروقات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كولومبيا تستعد لانتخاب رئيس جديد للبلاد

تونس.. 'جبهة الخلاص' تعتزم تقديم طعن ضد الاستفتاء على الدستور

استمرار عمليات البحث عن 25 مفقودا إثر غرق قارب وسط إندونيسيا

'تمثل خرقا للإتفاقات السابقة'.. السودان يرد على تصريحات إثيوبيا بشأن 'سد النهضة'

صنعاء: إذا لم تفِ دول العدوان بالهدنة فإن القوات المسلحة جاهزة للقيام بواجبها

القواعد السرية الايرانية.. مهامها خارج الحدود وتقوم بها منذ فترة بعيدة