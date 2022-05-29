صنعاء: إذا لم تفِ دول العدوان بالهدنة فإن القوات المسلحة جاهزة للقيام بواجبها

العالم - اليمن

جرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع المتصلة بالشأن العسكري والأمني في البلاد، إضافة إلى مسار الهدنة الحالية وتقييم مدى التزام دول العدوان بتنفيذ كافة بنودها.

وفي اللقاء أدان الرئيس المشاط ممارسات دول العدوان بإرسال طائرات تجسسية إلى أجواء العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، معتبراً ذلك خرقاً سافراً للهدنة وعملاً عدوانياً يتناقض كليا مع ادعاءاتها بالحرص على السلام.

وأكد ضرورة التزام دول العدوان بما تضمنته الهدنة وتنفيذ كافة بنودها بما يؤدي إلى المزيد من المعالجات الإنسانية والاقتصادية لتخفيف معاناة الشعب اليمني.

وأشار إلى أنه في حالة لم تفِ دول العدوان بالتزامها بالهدنة الأممية المعلنة، فإن القوات المسلحة والأمن وبالاستعانة بالله جاهزة للقيام بواجبها.

وحث الرئيس المشاط على العناية بالجرحى وأسر الشهداء والأسرى، مؤكداً أن ذلك من الأولويات.