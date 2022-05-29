شاهد.. نائب صهيوني متطرف يقتحم باحات المسجد الاقصی

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وأفاد مراسل قناة العالم من القدس ان بن غفير اقتحم باحات مسجد الاقصی بعد الحصول علی اذن ودعم من حکومة الاحتلال بمرافقة مجموعات من المستوطنين من جهة باب المغاربة.

ورافق اقتحام المستوطنين للباحات المسجد الاقصی، حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي حاصرت المصلى القبلي ومنعت من المصلين دخوله والاعتكاف به، كما فرضت تقييدات على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم.

وفي وقت سابق من ساعات الصباح الباكر، اقتحمت قوات معززة من شرطة الاحتلال ساحات المسجد الأقصى فيما انتشر عناصر وحدات التدخل السريع في ساحات الحرم وقاموا بإغلاق المصلى القبلي بالسلاسل الحديدية ومحاصرة المصلين داخل المصلى.

وانتشرت قوات الاحتلال في محيط المصلى القبلي وتمركزت من محيطه ومنعت من الفلسطينيين الاقتراب والدخول إليه بعد إغلاقه بالسلاسل ومحاصرة المصلين داخله.

وبعد ساعة من فتح باب المغاربة أمام مجموعات المستوطنين، اقتحم أكثر من 200 مستوطن ساحات الحرم، على شكل مجموعات، حيث ضمن كل مجموعة 40 مستوطنا، نفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.