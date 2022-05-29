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البنك الدولي ينفذ 15 مشروعا بقيمة 2.75 مليار دولار في الأردن

البنك الدولي ينفذ 15 مشروعا بقيمة 2.75 مليار دولار في الأردن
الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

بلغ عدد مشروعات البنك الدولي الجاري تنفيذها في الأردن 15 مشروعا بقيمة 2.75 مليار دولار على شكل قروض وتمويل ميسر ومنح، حتى نهاية آذار/ مارس الماضي.

العالم - الاردن

ووفقا لموقع "عمون"، فإن البنك أنفق نحو 46.42% من المبلغ الكلي لتمويل هذه المشروعات بإجمالي 1.48 مليار دولار من مجموع الارتباطات البالغة قيمتها 2.75 مليار دولار.

وخلال السنوات المالية 2020-2022، توسعت محفظة البنك في الأردن بسرعة لمساندة الإصلاحات في تعزيز التصدي لجائحة كورونا والتعافي من آثارها.

واستخدم البنك الدولي موارد تمويلية لدعم إجراءات الأردن في مواجهة آثار الأزمة السورية، من خلال تخصيص 200 مليون دولار له من المؤسسة الدولية للتنمية بصورة استثنائية وإنشاء البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر الذي استُخدم للمساعدة في تمويل عدة مشروعات في الأردن.

وتغطي المشروعات التي يتم تنفيذها 10 قطاعات، من بينها قطاع التمويل والتنافسية والابتكار.

وفي هذا القطاع تم إطلاق مشروع الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين باستخدام أداة تمويل البرامج بقيمة 349 مليون دولار بجانب مشروع آخر لتمويل الشركات الناشئة الابتكارية بقيمة 50 مليون دولار.

وفي قطاع الاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار، أطلق برنامج تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ وفقاً للنتائج بقيمة 500 مليون دولار.

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