الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢
١١:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

إيران والعراق يبحثان التحديات المناخية والتعاون لمواجهة الغبار

إيران والعراق يبحثان التحديات المناخية والتعاون لمواجهة الغبار
الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش

بحث نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة حماية البيئة الإيرانية علي سلاجقة، مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، التحديات المناخية، فيما كشف سلاجقة أن وزير الطاقة الإيراني سيزور العراق لبحث موضوع تصاعد الغبار.

العالم-العراق

وقال حسين في مؤتمر صحفي عقده مع سلاجقة في العاصمة بغداد، إن "المناقشات مع الجانب الايراني تركزت على مواجهة التغيرات المناخية وكيفية التعاون بين الطرفين".

وأضاف، أن "الوفدين العراقي والإيراني ناقشا في بغداد مواجهة التحديات للظاهرة المناخية، وتطرقا أيضا إلى ملف المياه وإدارته بين العراق وإيران".

وعدّ حسين ان "التغييرات المناخية لا تخص بلداً معيناً بل عابرة للحدود"، مشيراً الى ان "زيارات متبادلة ستكون بين البلدين لمناقشة ملف المياه".

من جانبه قال نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة حماية البيئة الإيراني علي سلاجقة "ناقشنا مع الجانب العراقي ملفات مختلفة"، مبيناً ان "اجتماع اليوم بداية جيدة للتعاون بشأن ملف العواصف الترابية".

وتابع، "لدى العراق وإيران خبرات في تثبيت الكثبان الرملية"، موضحا ان "وزير الطاقة سيزور العراق لبحث موضوع تصاعد الغبار".

روابط ذات صلة

وصول مسؤول إيراني كبير الى بغداد.. والبيئة تكشف اجندة الزيارة

رئيسي يكلف رئيس منظمة البيئة ووزير الخارجية بحل مشكلة التلوث

تأثير العواصف الترابية في جنوب غرب ايران على البيئة والصحة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. زيلينسكي: الوضع العسكري شرقي اوكرانيا معقد

إيران والعراق يبحثان التحديات المناخية والتعاون لمواجهة الغبار

العامري: عدم حسم منصب الرئاسة وراء استمرار الانسداد السياسي

حماس: معركتنا مع الاحتلال لن تتوقف الإ بالتحرير

مسؤول إيراني: العراق أحد المصادر الرئيسة للعواصف الترابية ونسعى لمعالجة هذه المعضلة

شاهد بالفيديو.. مسيرة الأعلام الاسرائيلية ومهلكة المقاومة الفلسطينية