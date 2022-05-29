إيران والعراق يبحثان التحديات المناخية والتعاون لمواجهة الغبار

العالم-العراق

وقال حسين في مؤتمر صحفي عقده مع سلاجقة في العاصمة بغداد، إن "المناقشات مع الجانب الايراني تركزت على مواجهة التغيرات المناخية وكيفية التعاون بين الطرفين".

وأضاف، أن "الوفدين العراقي والإيراني ناقشا في بغداد مواجهة التحديات للظاهرة المناخية، وتطرقا أيضا إلى ملف المياه وإدارته بين العراق وإيران".

وعدّ حسين ان "التغييرات المناخية لا تخص بلداً معيناً بل عابرة للحدود"، مشيراً الى ان "زيارات متبادلة ستكون بين البلدين لمناقشة ملف المياه".

من جانبه قال نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة حماية البيئة الإيراني علي سلاجقة "ناقشنا مع الجانب العراقي ملفات مختلفة"، مبيناً ان "اجتماع اليوم بداية جيدة للتعاون بشأن ملف العواصف الترابية".

وتابع، "لدى العراق وإيران خبرات في تثبيت الكثبان الرملية"، موضحا ان "وزير الطاقة سيزور العراق لبحث موضوع تصاعد الغبار".