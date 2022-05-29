زيلينسكي: الوضع العسكري شرقي اوكرانيا معقد

العالم - الأزمة الأوكرانية

"الوضع الميداني والعسكري شرقي البلاد معقد"؛ هكذا وصف الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي التطورات العسكرية الاخيرة، حيث وصف الوضع الميداني للمعارك بأنه معقد خصوصاً في دونباس وخاركيف.

زيلينسكي اكد ان الاوضاع الميدانية صعبة ومعقدة وطالب من اسماهم الحلفاء بتكثيف الدعم العسكري للقوات الاوكرانية، مضيفا أن الهدف الأساس هو تزويد بلاده بالأسلحة. وقال ان شركاء أوكرانيا سيقدمون مساعدات عسكرية جديدة ومتنوعة بداية الأسبوع المقبل.

وقال زيلينسکي:"إذا كان المحتلون يعتقدون أن ليمان وسيفيرودونيتسك ستصبحان لهم فهم مخطئون. دونباس ستكون أوكرانية الوضع الميداني معقد لكن مقاومتنا مستمرة".

الى ذلك اعلنت وزارة الدفاع الروسية تحقيق تقدم عسكري مهم شرقي اوكرانيا وقالت الوزارة إن قوات دونيتسك الموالية لموسكو سيطرت على مدينة كراسني ليمان التي تقع غرب نهر سيفرسكي دونيتس في منطقة دونيتسك بالكامل.

بدورها اعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن القتال في مدينة سيفيرودونتسك التي دخلتها القوات الروسية قبل ايام ما زال مستمراً وقالت الهيئة في بيان ان القوات الروسية شنت عمليات هجومية واسعة في منطقة مدينة سيفيرودونتسك وان المعارك لازالت جارية.

سياسيا حث قادة كل من فرنسا وألمانيا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في محادثة هاتفية، على إجراء مفاوضات جادة مباشرة مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسك وقال مكتب المستشار الألماني إن زعيمي الاتحاد الأوروبي، أصرا على وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا كما حثا بوتين على إيجاد حل دبلوماسي للصراع. وطالبا بإطلاق سراح المقاتلين الأوكرانيين الذين كانوا مختبئين داخل مصانع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول، والذين أسرتهم القوات الروسية بعد استسلامهم.