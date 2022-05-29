الفيلم الإيراني "إخوان ليلى" يفوز بجائزة النقاد بمهرجان كان السينمائي

العالم - إيران

وبحسب وكالة "ارنا" قال رئيس لجنة تحكيم Fipresci الناقد المصري أحمد شوقي: "الفيلم كثيف بالحوار المتداخل والمواقف الاجتماعية الخانقة وتغيير وجهة النظر، أسلوب روستائي هذا يعد خروجا صارخا عن الأفلام الإيرانية المباشرة والمركزة التي وجدت طريقها إلى العالم حتى الآن".

وأثنت لجنة التحكيم، على فيلم "إخوان ليلى" على "قدرة المخرج على صياغة قصة جذابة، كثيفة للغاية من الرؤى الثقافية، ورسم صورة مصغرة من النظام الأبوي المختل، والتحول بحرية وببهجة بين النغمات".

ويروي الفيلم قصة حياة فتاة تبلغ من العمر 40 عاما، تعيش مع والديها وإخوانها الأربعة.. تواجه عائلتها العديد من المشاكل المالية، حتى يدركوا أن والدهم قد أخفى مبلغاً كبيراً من المال.. الكشف عن هذه القضية إلى جانب تدهور حالة الأب وجهود كل من الأبناء للحصول على هذا المال الاحتياطي، يدفع الأسرة إلى حافة الانهيار.

والفيلم من تمثيل كل من نويد محمدزاده، ترانه عليدوستي، سعيد بورصميمي، فرهاد أصلاني، بيمان معادي، ومحمد علي محمدي.

وأقيم مهرجان كان السينمائي في فرنسا في الفترة من 17 إلى 28 مايو الجاري.