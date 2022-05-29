الرئيس الطاجيكي يصل إلى طهران على رأس وفد رفيع المستوى

العالم - ايران

ويزور الرئيس الطاجيكي الجمهورية الاسلامية تلبية لدعوة نظيره الايراني "سيد ابراهيم رئيسي".

وكان "رئيسي" قد زار طاجيكستان خلال العام الماضي بدعوة من "رحمانوف" لحضور اعمال قمة رؤساء الدول الاعضاء في منظمة شنغهاي؛ حيث تم ابرام 8 وثائق للتعاون بين طهران ودوشنبة، مضافا لبدء سير انضمام ايران الرسمي الى عضوية هذه المنظمة.

ومن المقرر ان يجري الرئيس الطاجيكي امام علي رحمان، خلال زيارته لطهران التي تستغرق يومين، محادثات ثنائية مع الرئيس الايراني وتجري مشاورات بين الوفدين الرفيعين للبلدين وتوقيع عدة وثائق حول التعاون الإقتصادي والعلمي والسياسي والثقافي ، وعقد مؤتمر صحفي لرئيسي البلدين.

وكان رئيس طاجيكستان قد أعرب عن تعازيه للرئيس الايراني و أسر ضحايا حادث مبنى متروبول في مدينة آبادان وتمنى الشفاء التام لجميع المصابين.

وجاء في برقية مواساة وجهها الرئيس الطاجيكي لنظيره الايراني: ان خبر انهيار المبنى في مدينة آبادان بمحافظة خوزستان بالجمهورية الاسلامية الايرانية قد جعلنا نشعر بحزن عميق.

واضاف: في هذه اللحظات المحزنة اتقدم بالمواساة والعزاء لفخامكتم واسر وذوي ضحايا هذا الحادث المفجع، سائلا الباري تعالى بالشفاء الكامل لجميع المصابين.