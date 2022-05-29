نيجيريا.."المعارضة" تختار مرشحها للرئاسة والحزب الحاكم يرجئ اختياره

العالم - افريقيا

ووفقا لوكالة رويترز، وكان أبو بكر (75 عاما) قد خسر أمام بخاري خلال الانتخابات السابقة عام 2019 والتي ادعى أنها مزورة.

لكن بخاري لن يكون ضمن المرشحين العام المقبل عندما تنتهي فترة رئاسته الثانية البالغة مدتها 4 سنوات.

وحكم حزب الشعب الديمقراطي نيجيريا بعد انتهاء الحكم العسكري في عام 1999 وقد أطاح حزب المؤتمر التقدمي بزعامة بخاري بحزب الشعب في عام 2015.

ويسعى حزب الشعب الديمقراطي من أجل العودة إلى حكم أكبر اقتصاد في إفريقيا.

وأكد أبو بكر في كلمة قبوله الترشح ما تعهد به خلال حملته الانتخابية الحزبية بإنهاء انعدام الأمن في البلاد وإنعاش اقتصادها الهش كما تعهد بالعمل مع خصومه.

وقال أبو بكر "أتعهد باستعادة الوحدة. كما أنني ملتزم أيضا بمعالجة الوضع الأمني في هذا البلد بشكل حازم".

وعمل أبو بكر نائبا للرئيس أولوسيغون أوباسانغو، أول زعيم نيجيري بعد نهاية الحكم العسكري الذي استمر عشرات السنين، من عام 1999 حتى عام 2007.

وسيكون المنافس الرئيسى لأبو بكر من حزب المؤتمر التقدمي الحاكم والذى سيختار مرشحه في مؤتمر خاص يعقد في الفترة من السادس إلى الثامن من يونيو.

وعلى جانب آخر، رجأ الحزب الحاكم في نيجيريا، الانتخابات التمهيدية لمدة أسبوع بعد أن كانت مقررة، اليوم الأحد، لاختيار مرشّحه.

وكان من المقرر أن تجري الأحد الانتخابات التمهيدية لكل من حزب "مؤتمر كل التقدميين" الحاكم، و"حزب الشعب الديمقراطي" المعارض، لاختيار مرشّحيهما لخوض الاستحقاق الرئاسي المقبل فى أكبر دولة أفريقية من حيث التعداد السكاني.

لكن عشية انتخاباته التمهيدية، قرر "مؤتمر كل التقدميين" إرجاء التصويت إلى 6 من يونيو وحتى 8 منه، وفق بيان له.