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رغم اقالته.. محافظ صلاح الدين يحاول دخول مبنى المحافظة

رغم اقالته.. محافظ صلاح الدين يحاول دخول مبنى المحافظة
الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

كشف مصدر نيابي من محافظة صلاح الدين، عن فوضى تعيشها المحافظة؛ وفيما طالب الحكومة المركزية بالتدخل لحل الأزمة هناك، بين أن المحافظ المقال عليه مؤشرات في الرقابة المالية وهيئة النزاهة.

العالم - العراق

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "محافظة صلاح الدين تشهد فوضى، والناس فيها مرتعبة، والطرق مغلق بالصبات الكونكريتية، والوضع نحو المجهول"، مطالباً "بتدخل الحكومة المركزية لوضع حد لتصرفات المحافظ المقال عمار جبر الجبوري".

وأضاف، أن "مجلس النواب صوت بأغلبية مطلقة على قرار إقالة الجبوري من منصب المحافظ بناء على نقاط مؤشر عليه في الرقابة المالية وهيئة النزاهة الاتحادية، إلا أنه رغم ذلك يحاول التشبث بالكرسي".

وفي وقت سابق من اليوم، افاد مراسل السومرية، بأن محافظ صلاح الدين المقال حاول الدخول لمبنى المحافظة رغم اقالته من منصبه الاسبوع الماضي.

واضاف ان "القوات الامنية قامت باغلاق جميع ابواب المحافظة بـ"كتل كونكريتية" بعد اصرار المحافظ المقال على الدخول رفقة قوة مسلحة"، مشيرا الى انه "تم حجز الموظفين والمراجعين داخل مبنى المحافظة حفاظاً على سلامتهم".

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رغم اقالته.. محافظ صلاح الدين يحاول دخول مبنى المحافظة

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