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مجلس الرياض الرئاسي يستبق انفجار الوضع بمغادرة عدن

مجلس الرياض الرئاسي يستبق انفجار الوضع بمغادرة عدن
الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

بدأ مجلس الرياض الرئاسي، الاحد، ترتيبات رسمية للانتقال إلى خارج عدن في خطوة تشير من حيث التوقيت إلى مخاوفه من انفجار مرتقب للوضع في معقل الإنتقالي.

العالم-اليمن

وافادت مصادر لوسائل اعلامية جنوبية بتوجيه رئيس المجلس، رشاد العليمي، للسلطات في حضرموت بسرعة تجهيز القصر الجمهوري في المكلا استعدادا للانتقال إليه.

وكان العليمي استدعى في وقت سابق السبت محافظ حضرموت فرج البحسني الذي يقاطع جلسات الرئاسي منذ نشوب خلافات مع الزبيدي بشان قرار دمج الميليشيا وصلت حد تهديد الزبيدي بطرد المجلس الرئاسي.. ووصل عشرات الموظفين والعاملين في قصر المكلا إلى عدن للالتقاء بالعليمي .

وبدأت قوات من النخبة الحضرمية تأمين القصر في حضرموت. كما تجرى حاليا وفق مصادر محلية عمليات صيانة وتنظيف للقصر المهجور منذ سنوات.

وتأتي هذه التحركات مع ترتيب مجلس الرياض الرئاسي لإعلان اعضاء اللجنة الامنية والعسكرية المكلفة بدمج فصائل الانتقالي وهو قرار قد يدفع نحو تأزيم الوضع في عدن خصوصا في ظل الترتيبات هناك لتظاهرات مرتقبة الخميس، واجتماع للجمعية العمومية لرفض القرار باعتباره انهاء لقوة الجنوب.

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مجلس الرياض الرئاسي يستبق انفجار الوضع بمغادرة عدن

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