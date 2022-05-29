مواجهات عنيفة بين المقدسيين وجنود الاحتلال

العالم - فلسطين

بكثير من الجرأة والاصرار صد الفسلطينيون اقتحامات مستوطنين للمسجد الاقصى المبارك في وجه اخر على اثبات هوية المقدسات الاسلامية ورفضا لمخططات الكيان الاسرائيلي المزعوم.

ودارت مواجهات عنيفة بين مرابطين مدافعين عن الاقصى الشريف وقطعان المستوطنين بحماية قوات الاحتلال.

مواجهات تعرض خلالها فلسطينيون عزل لابشع انواع الانتهاكات الجسدية من رش لغاز الفلفل الى الاعتقال التعسفي والضرب لم توفر شيخا ولا امرأة في وجه اخر للممارسات الاسرائيلية بحق الفلسطينيين والمقدسات.

قوات الاحتلال اعتدت ومجموعات المستوطنين،على المواطنين المتواجدين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

جولة الاقتحامات عصر الاحد كان سبقها جولة صباحية من الاعتداءات قامت بها قوات الاحتلال برفقة نحو 2000 مستوطن اقتحموا خلالها باحات المسجد الاقصى بمشاركة حاخامات ومتطرفين ومسؤولون كرئيس حكومة الاحتلال ونواب في الكنيست في استفزاز لمشاعر ومقدسات المسلمين وثوابت الفلسطينيين الذين تداعوا الى المسجد المبارك للدفاع عنه امام الهجمة التلمودية المستفيدة من انبطاح بعض العرب امام موجة التطبيع تحت العصا الاميركية.

وكان مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، الذي تسيطر قوات الاحتلال على مفاتيحه منذ عام 67 ، وسط مواجهات بين المرابطين وشرطة الاحتلال، التي دفعت أكثر من 3000 من عناصرها إلى البلدة القديمة في القدس المحتلة والمسجد الأقصى.

هذا وشهدت تشهد عدة نقاط في الضفة الغربية المحتلة مواجهات مع قوات الاحتلال بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين في القدس المحتلة واقتحام المسجد الأقصى.

وحدها المقاومة الشعبية كانت بالمرصاد باللحم الحي قاوم هؤلاء تلك الاقتحامات ،وساروا حاملين الاعلام الفلسطينية وسط التأكيد على محورية القدس الشريف في المواجهة المفتوحة مع الاحتلال الاسرائيلي.

وقال القيادي في حركة حماس مشير المصري ان اقتحامات العدو الصهيوني والمضي في مسيرة الاعلام هو صب للزيت على النار والشعب الفلسطيني في حالة استنفار كبير واحتشاد عظيم ليشكل .... الصد دون تمكين العدو الصهيوني من تنفيذ مخططه الجهنمي باستباحة المسجد الاقصى.

وتوضح المقاومة الفلسطينية إن اقتحام المستوطنين وتدنيسهم للمسجد الأقصى تجاوز خطير سيدفع العدو الاسرائيلي ثمنه مهما كانت التضحيات.

وتؤكد ان رد المقاومة والشعب الفلسطيني سيكون لافتا إذا استمرت اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك.

يشار إلى أنَّ جماعات يهودية أعلنت أنها ستنظم مسيرة الأعلام بالقدس، الاحد لإحياء ما يسمى يوم توحيد القدس، وهو ذكرى ضمّ الاحتلال الإسرائيلي الجزءَ الشرقي من المدينة، بعد احتلالها في حرب حزيران/ يونيو عام 1967.