بوتين يحذر من خطورة استمرار ضخ الأسلحة لأوكرانيا

العالم - روسيا

وخلال محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني، أولاف شولتز، أكد بوتين، على الطبيعة الخطيرة للضخ المستمر للأسلحة الغربية لأوكرانيا، محذرا في الوقت نفسه من مخاطر زعزعة الاستقرار.

كما أكد بوتين بحسب بيان الكرملين: "استعداد روسيا للإسهام في البحث عن خيارات لصادرات الحبوب دون عوائق، بما في ذلك تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود".

إلى ذلك، أكد قصر الإليزيه في بيان، أن ماكرون وشولتز أكدا لبوتين ضرورة التوصل لحل للأزمة بين موسكو وكييف، وطالبا بالسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية من أوديسا عبر البحر الأسود.