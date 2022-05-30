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التعاون الإسلامي تدين انتهاكات الاحتلال في الاقصى

التعاون الإسلامي تدين انتهاكات الاحتلال في الاقصى
الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، إقدام آلاف المستوطنين المتطرفين على اقتحام المسجد الأقصى وتأدية طقوس تلمودية بدعم قوات الاحتلال الاسرائيلي وتنظيمهم ما يسمى "مسيرة الأعلام" العنصرية في القدس المحتلة والاعتداء الهمجي على الفلسطينيين.

العالم - فلسطين

واعتبر الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، أن هذا التصعيد الخطير يشكل تحدياً سافراً لمشاعر الأمة الإسلامية جمعاء، وانتهاكاً صارخاً للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وحمّل إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن التداعيات المحتملة لهذه الاعتداءات المتواصلة، داعياً في الوقت نفسه المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى التحرك من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة، مجدداً التأكيد على دعم منظمة التعاون الإسلامي الثابت والمطلق لحق الشعب الفلسطيني في السيادة على مدينة القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

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