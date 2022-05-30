ارتفاع كبير في عدد الإصابات بكورونا في كوريا الشمالية

العالم-اسيا والباسفيك

وأوضح مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ، أن أكثر من 100,710 أشخاص ظهرت عليهم أعراض الحمى مع الإبلاغ عن حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية المنتهية بالساعة السادسة مساء اليوم السابق في جميع أنحاء البلاد.

وبلغ عدد حالات الحمى المسجلة منذ أواخر أبريل في البلاد، حوالي 3.54 مليون حالة حتى الساعة 6 مساء من يوم الأحد ومن بينها تعافى أكثر من 3.36 مليون شخص، ويجري حاليا علاج ما لا يقل عن 188 ألف مريض.

وأضافت أن البلاد سجلت حالة وفاة إضافية ليصل العدد الإجمالي إلى 70 حالة وبلغ معدل الوفيات 0.002 بالمئة.

وأبلغت كوريا الشمالية في يوم 12 مايو عن أول حالة إصابة بكوفيد-19 بعد أن زعمت أنها خالية من كورونا لأكثر من عامين وأعلنت عن تنفيذ نظام "الطوارئ القصوى" لمنع تفشي الفيروس.