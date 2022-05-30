مقتل 31 شخصا بتدافع خلال حفل خيري في نيجيريا

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وقالت المتحدثة باسم الشرطة المحلية غريس ارينيجي-كوكو إن التدافع حصل في مدينة بورت هاركورت في ولاية ريفرز في نيجيريا، ونجم عنه 31 قتيلا على الأقل.

وأفادت وسائل إعلام نيجيرية محلية بأن الحفل الخيري الذي أُقيم في ملعب رياضي والذي كانت تنظمه “كينغز آسيمبلي”، تخلله توزيع طعام وهدايا للفقراء.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتحققت منها وكالات أنباء عالمية عائلات تبكي وتحاول إسعاف مصابيها خارج المستشفى العسكري في المدينة.

ووصف شهود عيان حالات تدافع هوجاء أجبرت الأشخاص الذين كانوا يحاولون الوصول إلى المدخل على التراجع.

وقال شاهد عيان يدعى شيسوم نواتشوكوو “كانوا يقولون للناس ارجعوا إلى الخلف، ارجعوا إلى الخلف”، مضيفا أن “بعض الأشخاص المندفعين من الخلف كانوا يدوسون على هؤلاء”.

وأعلنت الشرطة أن تحقيقا فتح في الحادث.

وقال منسق المنطقة الجنوبية للوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ غودوين تيبيكور لوسائل الإعلام “اقتحم حشد كبير من الخارج الملعب من خلال بوابة ضيقة، ما أدى إلى حصول تدافع”.

وشهدت نيجيريا عدة حوادث تدافع بسبب توزيع الطعام في السنوات الأخيرة، بينها تدافع في إطار برنامج غذائي تابع لوكالة إغاثة في شمال ولاية بورنو حيث دهست سبع نساء حتى الموت العام الماضي.

ووقعت الكارثة فيما كان قادة حزب الشعب الديموقراطي المعارض بصدد الاجتماع في العاصمة أبوجا لاختيار مرشحهم للسباق الرئاسي في 2023، ومن بينهم حاكم ولاية ريفرز إيزينوو نايسوم وايك.

تعد بورت هاركورت مركزا نفطيا رئيسيا في نيجيريا، أكبر الدول الإفريقية كثافة سكانية وإحدى أكبر الدول المنتجة للنفط في القارة.

ورغم ثروتها النفطية يعيش أربعة من عشرة نيجيريين تحت خط الفقر، بحسب تقرير حديث للبنك الدولي.