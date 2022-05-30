الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢
١٠:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية في العراق

هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية في العراق
الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

ضربت هزتان أرضيتان بقوة 4.4 و4 درجات على مقياس ريختر اليوم محافظة السليمانية شمال العراق دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا.

العالم-العراق

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن وزارة النقل العراقية قولها في بيان إن “المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزتين أرضيتين اليوم في السليمانية حيث بلغت شدة الأولى 4.4 درجات ووقعت قرب الحدود العراقية الإيرانية على بعد عشرين كم جنوب شرق قضاء كلار بالعراق فيما وقعت الهزة الثانية بعدها بنحو ثلاث دقائق وبلغت قوتها 4 درجات على بعد 22 كم شمال شرق القضاء نفسه”.

وكانت هزة أرضية بقوة 3.7 درجات على مقياس ريختر ضربت في آذار الماضي محافظة السليمانية دون وقوع إصابات.

روابط ذات صلة

هزة أرضية بقوة 3،3 درجة تضرب نينوى بالعراق

هزة أرضية بقوة 3.5درجة تضرب واسط بالعراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق.. العمليات المشتركة تعقد مؤتمرا أمنيا بحضور الكاظمي

شاهد..أفقهي يتحدث أهمية العلاقات بين ايران وطاجيكستان

باختصار..اليونان، إحتجاز الناقلة والرد الإيراني

الصحة الإيرانية تسجل وفاة شخصين بكورونا اليوم

الحج العراقية تعلن إكمال تأهيل منفذ عرعر الحدودي

العامري يتدارس مع قيادات الحشد الوضع الامني في كركوك