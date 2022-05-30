هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية في العراق

العالم-العراق

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن وزارة النقل العراقية قولها في بيان إن “المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزتين أرضيتين اليوم في السليمانية حيث بلغت شدة الأولى 4.4 درجات ووقعت قرب الحدود العراقية الإيرانية على بعد عشرين كم جنوب شرق قضاء كلار بالعراق فيما وقعت الهزة الثانية بعدها بنحو ثلاث دقائق وبلغت قوتها 4 درجات على بعد 22 كم شمال شرق القضاء نفسه”.

وكانت هزة أرضية بقوة 3.7 درجات على مقياس ريختر ضربت في آذار الماضي محافظة السليمانية دون وقوع إصابات.