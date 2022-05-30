الرياض والدوحة تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

العالم- قطر

وقالت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الاثنين، إن "الخليفي" التقى "الخريجي" في العاصمة السعودية الرياض وبحث معه آخر المستجدات الإقليمية والدولية، بحضور سعود الساطي، وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون السياسية وسفير قطر لدى الرياض بندر العطية.

بدورها ذكرت الخارجية السعودية أن الطرفين بحثا "العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك".

وأمس الأحد، بحث الخليفي مع نائب وزير الخارجية الكويتي، مجدي الظفيري، علاقات التعاون الثنائي وسبل دعمها وتطويرها، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.

وتعقد لجنة المتابعة القطرية السعودية بشكل مستمر اجتماعها، بهدف تعميق العلاقات الأخوية التي تربط بينهما.