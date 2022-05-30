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الرياض والدوحة تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

الرياض والدوحة تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٥١ بتوقيت غرينتش

بحث مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية محمد الخليفي، مع نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

العالم- قطر

وقالت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الاثنين، إن "الخليفي" التقى "الخريجي" في العاصمة السعودية الرياض وبحث معه آخر المستجدات الإقليمية والدولية، بحضور سعود الساطي، وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون السياسية وسفير قطر لدى الرياض بندر العطية.

بدورها ذكرت الخارجية السعودية أن الطرفين بحثا "العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك".

وأمس الأحد، بحث الخليفي مع نائب وزير الخارجية الكويتي، مجدي الظفيري، علاقات التعاون الثنائي وسبل دعمها وتطويرها، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.

وتعقد لجنة المتابعة القطرية السعودية بشكل مستمر اجتماعها، بهدف تعميق العلاقات الأخوية التي تربط بينهما.

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