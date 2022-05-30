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في ظل التطبيع المخزي..

الإمارات والاحتلال يوقعان اتفاقية للتجارة الحرة في دبي

الإمارات والاحتلال يوقعان اتفاقية للتجارة الحرة في دبي
الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلن كيان الاحتلال الصهيوني، اليوم الاثنين، أنه سيتم توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع الإمارات غدا الثلاثاء في دبي، تعزيزا لاتفاق الخيانة الموقع العام الماضي.

العالم- الامارات

وقال مسؤولون بوزارة الاقتصاد في كيان الاحتلال إن "إسرائيل" والإمارات ستوقعان اتفاقية للتجارة الحرة في دبي غدا الثلاثاء.

وأضافت الوزارة أنه "سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على 96 بالمئة من المنتجات، بما في ذلك المنتجات الغذائية والزراعية ومستحضرات التجميل والمعدات الطبية والأدوية، وتشمل الاتفاقية أيضا اللوائح التنظيمية والجمارك والخدمات والمشتريات الحكومية".

وكان الاحتلال والإمارات اختتما مفاوضات بشأن هذه الاتفاقية في الأول من أبريل الماضي.

وذكرت وزارة الاقتصاد في كيان الاحتلال، في بيان آنذاك، أن "الاتفاق يشمل اللوائح التنظيمية والجمارك والخدمات والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية وسيسري بعد توقيع وزيري اقتصاد البلدين على الاتفاق والتصديق عليه“.

وبدأت العلاقات الرسمية بين الإمارات وكيان الاحتلال أواخر 2020 ضمن اتفاقية خيانية تمت بوساطة أمريكية وشملت أيضا البحرين والمغرب والسودان.

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في ظل التطبيع المخزي.. الإمارات والاحتلال يوقعان اتفاقية للتجارة الحرة في دبي

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