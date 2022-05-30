الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢
٠٣:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

روسيا بصدد بناء معمل ينتج أشباه الموصلات في الفضاء

روسيا بصدد بناء معمل ينتج أشباه الموصلات في الفضاء
الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

قام العلماء الروس بتصنيع نموذج اختباري لمنظومة تقوم بتخليق التراكيب شبه الموصلة في المحطة الفضائية الدولية.

العالم _ منوعات

وسيخضع النموذج لاختبارات في معهد "رجانوف" لفيزياء أشباه الموصلات. أفاد بذلك كبير مصممي المشروع ألكسندر نيكيفوروف، رئيس المختبر في المعهد والذي قال إن النموذج سيلتحم أثناء الاختبارات على الأرض بمجسم من المحطة الفضائية الدولية.

وأوضح قائلا إن التراكيب أشباه الموصلات متعددة الطبقات تم تخليقها عن طريق وضع طبقات من ذرات العناصر الكيميائية المختلفة على منصة خاصة، ما يؤدي إلى تشكيل التراكيب النانوية متعددة الطبقات. ويجب أن تجري تلك العملية في ظروف الفراغ التام، كيلا تتدخل ذرات غريبة في مادة حديثة المنشأ ولا تؤثر على خصائصها.

لكن من الصعب الحصول على مواصفات الفراغ التام على الأرض، لذلك يمكن الحصول عليها بسهولة في الفضاء. وقد قرر العلماء إنشاء معمل يُنتج أشباه الموصلات في مدار الأرض مباشرة.

وقال، نيكيفوروف إن مرحلة ختامية لاختبارات نموذج المنظومة ستجري نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل حيث سيتم التحام المنظومة بمجسم من المحطة الفضائية الدولية ثم بالمحطة الفضائية الحية والتأكد من جاهزيتها.

يذكر أن المواد التي سيتم تخليقها بواسطة المنظومة في الفضاء المكشوف قد تستخدم لإنتاج الإلكترونيات الدقيقة والضوئيات، بما فيها أجهزة الكشف عن الضوء والليزر، وكذلك البطاريات الشمسية عالية الأداء.

روابط ذات صلة

لافروف: العقوبات على روسيا معدة منذ فترة طويلة ومن غير المرجح رفعها

الاتحاد الأوروبي يدرس إعفاء النفط الروسي من الحظر

أوروبا تتراجع خطوة للوراء في الحرب الاقتصادية ضد روسيا

صعود أسعار النفط قبيل اجتماع أوروبي لمناقشة عقوبات ضد روسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 30-05-2022

قائد الثورة الاسلامية يستقبل الرئيس الطاجيكي 

متصفح Chrome الشهير يحصل على ميزة جديدة

الكشف عن مخطط تركي لإنشاء قاعدة جوية جديدة غربي مدينة سرت

هذا ما طلبته قطر من المجتمع الدولي بخصوص حكومة "طالبان"

شاهد..اندلاع حريق كبير بسوق الخيام في العاصمة الكويتية