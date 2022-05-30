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بايدن:لن نزود كييف بأنظمة قادرة على مهاجمة روسيا..مدفيديف: تصرف عاقل

بايدن:لن نزود كييف بأنظمة قادرة على مهاجمة روسيا..مدفيديف: تصرف عاقل
الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الإثنين، أن واشنطن "لن تزود كييف بأنظمة صاروخية قادرة على مهاجمة روسيا".

العالم-الاميركيتان

وردا على سؤال حول نظام الصواريخ الذي سترسله الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، قال بايدن: "لن نمنحهم أنظمة أسلحة يمكنها ضرب روسيا".

في وقت سابق، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر إشارتها إلى أن "إدارة بايدن وافقت على قرار إرسال أنظمة إطلاق صواريخ متعددة (MLRS) إلى أوكرانيا".

إلا أن المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، أكد أنه "لم يتم اتخاذ قرار رسمي بشأن إمداد كييف بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة".

هذا و وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم إمداد أوكرانيا بأنظمة الصواريخ القادرة على بلوغ الأراضي الروسية بأنه تصرف عاقل.

وكتب نائب رئيس مجلس الأمن اليوم الاثنين في قناته على تيليغرام: "بايدن قال إن الولايات المتحدة لن تزود أوكرانيا بأنظمة صاروخية قادرة على ضرب روسيا. تصرف عاقل".

وأضاف مدفيديف "وإلا، فعند مهاجمة مدننا لكانت القوات المسلحة الروسية قد نفذت تهديدها وضربت مراكز اتخاذ هذه القرارات الإجرامية"، مشيرا إلى أن بعض هذه المراكز "غير موجودة في كييف على الإطلاق"، مختتما: "أما ما بعد ذلك، فلا داعي للشرح".

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