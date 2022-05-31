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ميشيل: قادة الاتحاد الأوروبي مستعدون لتقديم 9 مليارات يورو لمساعدة أوكرانيا

ميشيل: قادة الاتحاد الأوروبي مستعدون لتقديم 9 مليارات يورو لمساعدة أوكرانيا
الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن زعماء دول الاتحاد الأوروبي مستعدون لتقديم 9 مليارات يورو لمساعدة أوكرانيا.

العالم-اوروبا

وكتب ميشيل على "تويتر" في ختام اليوم الأول من أعمال القمة الأوروبية في بروكسل، أن "المجلس الأوروبي سيواصل مساعدة أوكرانيا... والمجلس الأوروبي على استعداد لتقديم 9 مليارات يورو لأوكرانيا".

من جهتها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيكون مستعدا لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا بشرط أن ترافقها الإصلاحات.

وقالت فون دير لاين إن "الاتحاد الأوروبي سوية مع الولايات المتحدة يعتزم وضع خطة لجذب الاستثمارات لإعادة إعمار أوكرانيا، لكن هذه الاستثمارات يجب أن ترافقها إصلاحات".

وأوضحت أن الحديث يدور عن "إصلاح الإدارة وزيادة استقلالية النظام القضائي ومحاربة الفساد من أجل تهيئة الظروف المواتية لأوساط الأعمال".

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ميشيل: قادة الاتحاد الأوروبي مستعدون لتقديم 9 مليارات يورو لمساعدة أوكرانيا

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