الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢
٠٣:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

تفاصيل جديدة عن هجوم صاروخي استهدف قاعدة عين الاسد غربي العراق

تفاصيل جديدة عن هجوم صاروخي استهدف قاعدة عين الاسد غربي العراق
الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

افادت مصادر عراقية، باشتعال النيران داخل قاعدة عين الاسد بمحافظة الأنبار غربي البلاد، اثر الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له القاعدة.

العالم-العراق

ونقل موقع المعلومة عن مصدر مطلع الاثنين، ان “النيران اشتعلت داخل القاعدة العسكرية الامريكية من جهة السحيل الواقعة بناحية البغدادي”.

واضاف ان “النيران اشتعلت بعد تعرض القاعدة لهجوم صاروخي بستة صواريخ طراز غراد 122 ملم”.

في السياق، كشف مصدر أمني أن قوة أمنية عثرت على منصة الإطلاق التي استخدمت في قصف قاعدة عين الأسد.

هذا وتبنى فصيل المقاومة الدولية مسؤوليته عن عملية استهداف قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية بستة صواريخ.

من جهته قال مسؤول في التحالف الأمريكي إن الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية أو مادية.

وفي وقت سابق أفاد مراسل العالم باستهداف قاعدة عين الأسد بستة صواريخ غراد، موضحا أن الصواريخ أطلقت من ناحية البغدادي باتجاه القاعدة.

روابط ذات صلة

العراق.. هجوم صاروخي يستهدف محيط قاعدة عين الأسد في الأنبار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مندوب ايران: تقرير غروسي لم يعكس تعاون إيران المكثف مع الوكالة الذرية

تفاصيل جديدة عن هجوم صاروخي استهدف قاعدة عين الاسد غربي العراق

لافروف يصل المنامه ويلتقي ملك البحرين وولي عهدها

ميشيل: قادة الاتحاد الأوروبي مستعدون لتقديم 9 مليارات يورو لمساعدة أوكرانيا

16 قتيلا في هجوم جديد في شرق جمهورية الكونغو

بايدن: السيطرة على الأسلحة أمر يعود للكونغرس