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وزير الخارجية السعودي يبحث قضايا دولية مع نظيرة الأميركي

وزير الخارجية السعودي يبحث قضايا دولية مع نظيرة الأميركي
الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان"، في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي "أنتوني بلينكن"، الاثنين، قضايا إقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

العالم - السعودية

وقالت الخارجية السعودية، في بيان، إن بن فرحان أجرى اتصالاً هاتفياً مع بلينكن تناول الجانبان خلاله أوجه العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، وسبل دعمها وتعزيزها في كافة المجالات، "بما يحقق مزيداً من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين".

وأضافت أن الجانبين ناقشا أيضاً "أبرز القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها".

والأسبوع الماضي، أكد بلينكن، خلال لقاء مع نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، في واشنطن، التزام بلاده الدائم بتعزيز دفاعات السعودية.

كما كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، في 26 مايو الجاري، أن اثنين من كبار مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن أجريا زيارة سرية إلى السعودية؛ للتنسيق حول لقاء يخص المنطقة.

ونقل الموقع عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين -لم يسمهم- قولهم: إن "المسؤولين الأمريكيين أجريا محادثات في السعودية حول اتفاق لزيادة إنتاج النفط والعلاقات الثنائية بين واشنطن والرياض".

وأضاف أن الرئيس بايدن يفكر في زيارة السعودية في إطار جولته المخطط لها إلى الشرق الأوسط، في نهاية يونيو المقبل.

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