غضب کبير ضد مسيرة الأعلام الاسرائيلية علی مواقع التواصل

العالم - هاشتاغ

وأکد نشطاء مواقع التواصل ان هذه المسيرة اثبتت ان القدس ليست موحدة لليهود، وان الکيان الصهيوني لا يسيطر علی هذه المدينة دون التوسل الی السلاح.

وانطلقت مسيرات أعلام فلسطينية، عصر الأحد، في مختلف محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ردا على مسيرة الأعلام الإسرائيلية في مدينة القدس. ورفع الفلسطينيون العلم الفلسطيني وسط هتافات ضد الاحتلال، والتأكيد على فلسطينية القدس.

اما في ايران فقد ازاح الجيش الإيراني الستار عن قاعدة سرية لطائرات مسيرة تم بناؤها في باطنِ الارض على عمق مئات الأمتار. القاعدة ثلاثمئة وثلاثة عشر الاستراتيجية للطائرات المسيرة مخصصةٌ للطائراتِ المسيرة ِالقتالية والاستطلاعية والقاصفة المزودة بمنظوماتٍ صاروخية متنوعة والقنابل محلية الصنع ومنظوماتِ الحرب الالكترونية.

في تونس، أصدر القضاء التونسي أمراً بحظر سفر عدة أشخاصٍ، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على خلفية ِما بات يُعرف بقضية الجهازِ السري للنهضة. وتحدثت المصادر التونسية عن وجودِ وثائق وأدلة تفيد بامتلاك حركة النهضة جهازاً أمنياً موازياً للدولة متورطاً في اغتيالِ المعارضين، واختراق مؤسسات الدولة وهو ما تنفيه الحركة جملة وتفصيلا .

اما السعودية، فقد زارها العشرات من رجال الأعمال "الإسرائيليين"، بتأشيرات خاصة، لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين. وكشف الكاتب الإسرائيلي “داني زاكين”، في مجلة “غلوبس” الاقتصادية، أن السعودية سمحت منذ شهور لرجال ِالأعمال "الإسرائيليين"، بدخولٍها بجوازاتٍ سفرهم الإسرائيلية، بعد حصولهم على تأشيرات خاصة.