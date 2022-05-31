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محكمة مصرية تحكم..

السجن المشدد لــ مذيع "قناة الجزيرة"وإدراجه على قوائم الإرهاب!

السجن المشدد لــ مذيع
الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر بمعاقبة أحمد طه القاضي، المذيع بقناة "الجزيرة مباشر"، بالسجن المشدد 15 عاما غيابيا، في القضية رقم 440 لسنة 2018.

العالم - مصر

وحوكم القاضي، المذيع بشبكة قنوات الجزيرة في القضية رقم 440 لسنة 2018، برفقة عبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه محمد القصاص، والقياديين بجماعة إخوان المسلمين إبراهيم منير ومحمود عزت، و20 آخرين، أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وتولى قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

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