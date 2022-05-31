فشل المشروع الاميرکي في التحکم بانتخاب رئيس مجلس النواب اللبناني

العالم - خاص بالعالم

وأکد حطيط في حديث لقناة العالم انه يجب التبريک للشعب اللبناني بانجاز الاستحقاق الثاني من الانتخابات النيابية ومحاولة تأسيس المؤسسات الدستورية اللازمة لتأليف الحکومة ورئاسة الجمهورية.

وأوضح ان المشروع الاميرکي قد مني بهزيمة في انتخابات رئاسة المجلس النيابي فقد ادعی انه يمتلک الاکثرية النيابية وانه يستطيع ان يتحکم بمن سيکون رئيساً للمجلس.

وتابع حطيط:"ثبت اليوم بالدلائل والارقام ان الاکثرية لاتملکها لااميرکا ولاالسفير السعودي في لبنان وان القوی الوطنية والمقاومة لازالت تتحکم بالاکثرية في لبنان".

هذا وانتخب مجلس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء، نبيه بري، رئيسا له، للمرة السابعة له على التوالي، في تاريخ لبنان.

وانتهت عملية فرز الأصوات في البرلمان اللبناني الجديد بفوز نبيه بري برئاسة مجلس النواب بـ65 صوتا.