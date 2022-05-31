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حماس: نرفض التعهد للوسطاء بعدم التصعيد مقابل الانتهاكات الاسرائيلية

حماس: نرفض التعهد للوسطاء بعدم التصعيد مقابل الانتهاكات الاسرائيلية
الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

جددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الثلاثاء، موقفها الرافض بالتعهّد للوسطاء، بعدم تصعيد الأوضاع الميدانية، في ظل "استمرار الانتهاكات بحقّ المقدسات الإسلامية والمسيحية، بمدينة القدس المحتلة".

العالم - فلسطين

وقال حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة، في بيان، إن "الجهات الوسيطة حاولت الحصول على تعهد من حماس بعدم تصعيد الأمور، وهذا مرفوض".

وأضاف: "لا يمكن الحديث عن التهدئة في ظل استمرار الاحتلال وسلوكه العدواني".

وأوضح أن "هؤلاء الوسطاء كثّفوا من اتصالاتهم على قيادات الحركة، في ظل الانتهاكات الأخيرة بمدينة القدس (في إشارة إلى الأحداث التي ترافقت مع مسيرة الأعلام الإسرائيلية)".

وقال إن حماس أبلغت الوسطاء بـ"عدم تسامح الشعب مع أي عدوان على مقدّساته".

واستكمل قائلا: "الوساطات تتحرك للتواصل مع حماس، لأنها تمثل المقاومة، صاحبة الحضور والقوة الفاعلة، لاستكشاف موقفها في كل ما يتعلق بالساحة الفلسطينية".

واتّهم قاسم الحكومة الإسرائيلية بالتعامل "باستهتار مع كافة طلبات الجهات الوسطية، وانحيازها للمتطرفين الصهاينة".

وأشار إلى أن حركة حماس "تتعامل مع الوساطات بما يخدم الشعب، ويعزّز حضور القضية، ويرسّخ معادلات المقاومة".

وكان إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، قد قال الأحد الماضي، إنه رفض "إعطاء ضمانات أو تعهد لأي جهة وسيطة، لما يمكن أن تكون عليه الأوضاع داخل فلسطين المحتلة".

وقال طاهر النونو المستشار الإعلامي لهنية إن "بعض الأطراف اتصلت بهنية لاحتواء الموقف وضمان عدم تدهور الأمور أكثر مما جرى"، لكنه أكّد لهم بـ"أن ما جرى في القدس لن يُغتفر".

والأحد، نظّم عشرات الآلاف من المستوطنين "مسيرة الأعلام" بالقدس، احتفالا بذكرى احتلال الشق الشرقي من المدينة، وفق التقويم العبري.

وتسببت المسيرة باندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين، واعتقال آخرين.

وسبق المسيرة، اقتحام مئات المستوطنين، للمسجد الأقصى، حيث أدوا طقوس تلمودية، وتمددوا خلالها على الأرض، فيما يعرف بـ"السجود الملحمي عند اليهود"، ورفع آخرون الأعلام الإسرائيلية.

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