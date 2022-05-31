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بالصور.. اهالي القامشلي ينددون بالعدوان التركي على سوريا

بالصور.. اهالي القامشلي ينددون بالعدوان التركي على سوريا
الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

نفذ أهالي مدينة القامشلي وقفة احتجاجية أمام المركز الثقافي بالمدينة تنديداً بالعدوان التركي المتواصل على بلدات وقرى الريف الشمالي لمحافظة الحسكة ورفضاً لوجود قوات الاحتلالين الأمريكي والتركي على الأراضي السورية.

العالم - سوريا

وأشارت المواطنة عمشة النهاب من عشيرة الحريث الطائية في تصريح لـسانا إلى ضرورة “توحد الشعب السوري ضد كل أشكال الاحتلال وخاصة ما يقوم فيه المحتل العثماني من سرقة وتدمير وقتل للمواطنين العزل، وما يقوم فيه أيضاً المحتل الأمريكي من نهب لثروات سوريا من نفط وقمح وغيرها”.

بدوره بين المواطن عبد العزيز الحسين أبو زويا أن أبناء مدينة القامشلي “بكل شرائحهم ومكوناتهم يعلنون رفضهم لكل أشكال الاحتلال ويطالبون بطرد المحتلين الأمريكي والتركي” داعياً أبناء سوريا “للوقوف صفاً واحداً إلى جانب الجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهاب ومشغليه في الخارج، ولتحرير كامل التراب السوري من كل أشكال الاحتلال”.

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بالصور.. اهالي القامشلي ينددون بالعدوان التركي على سوريا

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