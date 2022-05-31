ادارة الغرفة التجارية السورية الإيرانية تقرر خطة العمل السنوية

العالم - سوريا

وخلال اجتماعهما السنوي اليوم في العاصمة الإيرانية طهران ناقش المجلسان اللذان ترأسهما عن الجانب السوري فهد درويش وعن الجانب الإيراني كيوان كاشفي هذه الخطة وسبل تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وخاصة لجهة خفض تعرفة الرسوم الجمركية من نسبة أربعة بالمئة حالياً إلى صفر بالمئة على البضائع بين إيران وسوريا.

وبهدف تسهيل انسياب السلع بين البلدين تم التأكيد على ضرورة استثناء كل بلد للبلد الآخر من قوائم منع الاستيراد ومساعدة المنتجات السورية للدخول لإيران مراعاة للظروف التي تمر بها سوريا.

وشدد الجانبان على ضرورة حل مشكلة التحويل المالي وذلك من خلال اعتماد بنك خاص في كلا البلدين مع شركتين معتمدتين مرخصتين للصرافة لتكونا الضامنتين لتحويل الأموال وفتح حسابات تجارية وكفالة حقوق الأطراف في أي تعاقد تجاري وتم الاتفاق على أن تتضمن خطة العمل إحداث شركة نقل مشتركة بين رجال أعمال البلدين تعتمد خطاً برياً بحرياً يسهم في خفض كلف الشحن وزيادة المبادلات التجارية كما سيتم العمل على تأسيس ثلاث شركات مساهمة مشتركة بين البلدين توضع الدراسات القانونية لتأسيسها خلال ثلاثة أشهر وستكون الشركة الأولى للاستثمار الزراعي الواعد في سوريا والذي تملك إيران خبرة كبيرة فيه والشركة الثانية صناعية والشركة الثالثة تجارية.

وتضمنت الخطة إنشاء بنك معلومات شامل وموثق عن الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية في البلدين ما يسهل عملية الوصول للمنتجات المطلوبة من قبل المصدرين والمستوردين والعمل على تأسيس مركز التحكيم التجاري في البلدين لتسوية الخلافات التجارية بين الفعاليات الاقتصادية.

واتفق الجانبان على بذل الجهود لإقامة معارض بيع مباشر لمنتجات البلدين وإقامة ملتقيات اقتصادية وتجارية واستثمارية وإقامة مركز تجاري للمنتجات السورية في إيران بمساعدة الجانب الإيراني للغرفة وبهدف توسيع صناعة السياحة بين البلدين سيتم العمل على دعم جهود شركات ومكاتب السياحة وعلى أن تشمل كل أنواع السياحة وزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين.