الشرطة الفلبينية تعلن قتل 4 صينيين في إحباط عملية خطف

العالم- أسيا والباسفيك

وبدعم من فريق القوات الخاصة (سوات) وعملاء استخبارات، داهمت الشرطة مخبأ في مدينة لابو لابو ليل الإثنين، بعد تعقب المشتبه بهم الذين حصلوا على فدية جزئية من خلال تطبيق الهاتف الذكي الصيني "وي تشات".

وقال الجنرال رودولف ديماس، رئيس قوة مكافحة الاختطاف بالشرطة الوطنية، "قوبل رجالنا بنيران المشتبه بهم، ما دفعهم للرد".

وأفادت الشرطة بأن مسلحين يتحدثون الصينية احتجزوا الضحية الصينية، الذي حددته الشرطة بأنه يدعى ليو شين قوو من مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين، من منزله الأربعاء الماضي بينما كان يستعد للمغادرة للعمل في مدينة لابو لابو.

وأشارت الشرطة إلى أن الخاطفين اتصلوا بابن الضحية في الصين وطالبوا بفدية دفعتها الأسرة جزئيا من خلال تطبيق "وى تشات"، في ترتيب سمح للشرطة بتعقب المشتبه بهم، دون الخوض في التفاصيل.

في السياق ذاته، قال ديماس إن الشرطة عثرت على أربعة مسدسات وجهاز حاسوب محمول وهواتف محمولة وأصفادا من المشتبه بهم القتلى، الذين ربما شاركوا في عمليات اختطاف سابقة لصينيين.