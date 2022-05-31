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ترقب الشارع اللبناني للاستحقاق الحكومي والرئاسي

الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

بالنصف زائد واحد من اصوات النواب انتخب  نبيه بر ي رئسيا للبرلمان اللبناني النواب لولاية سابعة،  فيما انتخب الياس ابو صعب نائبا للرئيس بـ65 صوتا  بعد احجام كتلة القوات اللبنانية والكتائب وبعض النواب المستقلين باقتراعهم باوراق ببضاء واخرى تم الفاؤها.

العالم - خاص بالعالم

في وقت كان تلقف العديد من النواب دعوة كتلة الوفاء للمقاومة الجميع لمد اليد للتعاون من اجل النهوض الاقتصادي ومحاربة الفساد وتحصين السيادة الوطنية بوجه كل الطامعين.

الاوساط النيابية اعتبرت ان لمرحلة تستوجب التضامن والتتركز على انقاذ البلاد بعيدا عن الشعبوية والمزايدات الرخيصة والمراهنات الخارجية .

ومع اتمام المجلس النيابي نصابه الدستوري تتجه الانظار الى الاستحقاق الحكومي والرئاسي في ظل استمرار الازمة الاقتصادية والمعيشية.

سيما وان خطة التعافي الحكومية تضمنت قرارت موجعة لاطاقة للمواطن على التكيف معها، سيما وان معظم القطاعات الحيوية من المحروقات الى الاتصالات والكهرباء والسلع الغذائية ستتغير متأثرة بسعر صرف الدولار غير المستقر.

فيما يبقى التحدي الابرز في حماية الثروات السيادية وترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة مع استمرار محاولات الادارة الامريكية ارتهان الموقف السياسي بما يتناسب ومصالح الكيان الاسرائيلي.

التفاصيل في الفيديو المرفق...

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