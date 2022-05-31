تصاعد الحراك السياسي في تونس مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية

العالم - مراسلون

رد الرئيس قيس سعيد لم يتأخر كثيرا حيث وصف تقرير اللجنة بالتدخل السافر في السيادة التونسية مطالبا أعضاء لجنة البندقية بمغادرة البلاد و ملوّحا بسحب عضوية تونس منها.

الجمعية التونسية للقانون الدستوري اصدرت هي الأخرى بيانا عبرت فيه عن انشغالها بشأن وضع الاستثناء الدستوري منذ 25 جويلية.



فيما انطلقت التحذيرات من تداعيات قرار سعيد بشأن لجنة البندقية على علاقات تونس الخارجية في ظل وضعها الاقتصادي المتأزم.

جبهة الخلاص الوطني المعارضة برئاسة احمد نجيب الشابي أعلنت تشكلها رسميا لتضم عشر مكونات سياسية اهمها حركة النهضة.



الشابي أقر بفشل جبهة الخلاص في إقناع اطراف سياسية أخرى بالانضمام إلى الجبهة من أجل إقامة حوار وطني وحكومة انقاذ.

حراك سياسي متصاعد مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.

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