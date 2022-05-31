قتلى وجرحى في صفوف عناصر "الانتقالي الجنوبي" في اليمن

العالم - اليمن

وبحسب "روسيا اليوم" وقع انفجار ظهر اليوم الثلاثاء في منطقة السوداء غرب مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، إثر تفجير عبوة ناسفة.

واضاف الموقع ان التفجير استهدف طقما أمنيا تابعا لما يسمى "قوات دفاع شبوة" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وسط المدينة.

وذكر مصدر محلي أن "التفجير استهدف الطقم بالقرب من مدرسة الأوائل، منطقة السوداء غرب مدينة عتق. وتسبب التفجير بقتل وجرح أربعه عناصر وتحطم الطقم".

وأشار المصدر أنه تم التعرف على "ثلاثة من القتلى، هم: نادر سالم علي علاص الخليفي، علي صالح علاص الخليفي، والجريح علي ناصر الصنجر الخليفي".