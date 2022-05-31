تنويه سفير الكيان الصهيوني في باكو لإلهام علييف !

العالم- أسيا والباسفيك

و نوه الى أن التكنولوجيا المستخدمة في هذه القرية إسرائيلية وأنها من صنع شركات تابعة للكيان الصهيوني.

وكتب الممثل غير الشرعي للكيان الصهيوني في باكو في تغريدته: "لقد قمت مؤخراً بزيارة رائعة إلى قرية زنكيلان الذكية، حيث يتم تمثيل الشركات الإسرائيلية هناك بتقنياتها وعلومها الحديثة! لقد تم إنجاز عمل رائع في أقل من عام. وإن توفير الأمن الغذائي جزء مهم من تعاوننا المتزايد في زنكيلان وفي كل مكان (في كل مكان بجمهورية أذربيجان)!!".

ونشر جورج ديك تغريدته هذه بعد تجرؤ إلهام علييف خلال زيارته لقرية أقالي عدم ذكر اسم الكيان الصهيوني في بناء القرية، التي يقال إنها تستخدم من قبل الكيان الصهيوني لأغراض مناهضة وتخريبية في المنطقة.