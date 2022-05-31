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تنويه سفير الكيان الصهيوني في باكو لإلهام علييف !

تنويه سفير الكيان الصهيوني في باكو لإلهام علييف !
الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

عقب زيارة الرئيس الأذربايجاني إلهام علييف لقرية "أقالي" في زنكيلان، والتي تم تقديمها والترويج لها كأول "قرية ذكية" في جمهورية أذربيجان، نشر سفير الكيان الصهيوني جورج ديك شريط فيديو و تغريدة عن حضوره في القرية.

العالم- أسيا والباسفيك

و نوه الى أن التكنولوجيا المستخدمة في هذه القرية إسرائيلية وأنها من صنع شركات تابعة للكيان الصهيوني.

وكتب الممثل غير الشرعي للكيان الصهيوني في باكو في تغريدته: "لقد قمت مؤخراً بزيارة رائعة إلى قرية زنكيلان الذكية، حيث يتم تمثيل الشركات الإسرائيلية هناك بتقنياتها وعلومها الحديثة! لقد تم إنجاز عمل رائع في أقل من عام. وإن توفير الأمن الغذائي جزء مهم من تعاوننا المتزايد في زنكيلان وفي كل مكان (في كل مكان بجمهورية أذربيجان)!!".

ونشر جورج ديك تغريدته هذه بعد تجرؤ إلهام علييف خلال زيارته لقرية أقالي عدم ذكر اسم الكيان الصهيوني في بناء القرية، التي يقال إنها تستخدم من قبل الكيان الصهيوني لأغراض مناهضة وتخريبية في المنطقة.

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