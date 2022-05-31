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الحراك الايراني لرفع الحظر والموقف الغربي... الامارات والإمعان في التطبيع

الحراك الايراني لرفع الحظر والموقف الغربي... الامارات والإمعان في التطبيع
الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. اجراء مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني زيارة الى النرويج لمواصلة المحادثات الإقليمية والدولية الأخيرة لإلغاء اجراءات الحظر غير القانونية عن ايران.

العالم - بانوراما

وقال باقري كني إن المحادثات مع المسؤولين النرويجيين في العاصمة أوسلو ستتمحور حول القضايا الإقليمية والدولية، هذا فيما أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب أن عدم تجاوب الولايات المتحدة مع المبادرات الإيرانية والأوروبية المقترحة كان السبب في توقف مفاوضات فيينا مشيرا إلى ان المشاورات بين أطراف الاتفاق النووي مستمرة رغم توقف المحادثات منذ أشهر

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول... توقيع الكيان الإسرائيلي اليوم اتفاقية للتجارة الحرة مع الإمارات في خطوة ترمي الى تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين.اتفاقيات تأتي في وقت يعربد فيه الاحتلال الاسرائيلي ضد الفلسطينين ويمارس اعتداءاته مستفيدا من الهرولة العربية الى التطبيع تماشيا مع المشاريع المشبوهة في المنطقة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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