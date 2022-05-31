انتخاب نبيه بري.. هزيمة مدوية لخصوم حزب الله

العالم - كشكول

لا يشك احد من المتابعين لشؤون المنطقة السياسية والدبلوماسية وخصوصا للشأن اللبناني الدور المثبِّط الذي يضطلع به النظام السعودي وآلته الدبلوماسية المتمثلة بسفيره في لبنان وليد بخاري الذي لا يفتأ يدس انفه في ما لايعنيه وفي كل صغيرة وكبيرة سعيا منه لعرقلة مسار المقاومة التواقة للحرية وتحرير كل الارض المغتصبة من لوث الاحتلال الاسرائيلي.

رغم مليارات واشنطن والرياض

في الانتخابات البرلمانية اللبنانية، تحدثت تقارير إعلامية وشخصيات سياسية لبناني بان السعودية دفعت أموالا طائلة لبعض المرشحين المناوئين لسلاح المقاومة، وانها عملت على حصول حلفائها المحليين على الأكثرية في البرلمان من اجل نفس الهدف وهو (السعي المستميت لنزع المقاومين سلاحهم عبر تحجيم وجودهم البرلماني والسياسي المقاوم معا).

غير ان صناديق الاقتراع احبطت مساعي السعودية ودبلوماسيها حيث افرزت انتصارا ساحقا لحزب الله وكان الاقتراع الشعبي أبلغ رسالة قلبت الطاولة على رأس المخططين لحرفها بالرغم من مليارات واشنطن والرياض.

قمة التدخل بالشأن اللبناني

لمواجهة العنجهية السعودية وتدخلها السافر عبر سفيرها السعودي في لبنان وليد البخاري، اعتبر رئيس حزب التوحيد الوزير السابق وئام وهاب في وقت سابق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بان تصريحاتك يا سعادة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري هي "قمة التدخل في الشأن اللبناني".

من بين تدخلات السعودية سعيها اليوم على افشال انتخاب الرئيس نبيه بري لولاية سابعة، غير ان صعوده للولاية السابعة آلم كثيرا الغطرسة السعودية التي استنفرت كل اجهزتها الاعلامية والمالية لمهاجمة بري.

الفضل في ما شهد به الاعداء

وسائل الإعلام الإسرائيلية اكدت اليوم، انه مع انتخاب بري رئيسا للبرلمان اللبناني انتهى الامتحان الأول لخصوم حزب الله بهزيمة مدوية، والكل يعرف من هم خصوم حزب الله.

ومن ذلك ايضا ما صرح به الاعلام الاسرائيلي بان انتخاب الياس أبو صعب مرشح الحلفاء المسيحين لنصر الله يدل على أن المعسكر المناهض لحزب الله هو أقل تماسكاً، وان انتخاب الياس أبو صعب مرشح حلفاء نصر الله المسيحيين إنجاز للمعسكر الموالي لحزب الله.

الاحباط الثاني للسفير

يأتي الاحباط الثاني للسفير السعودي وليد بخاري بانتخاب الياس أبو صعب، في وقت شارك فيه بالاتصال الحثيث مع عدد من النواب الذين كانوا بصدد التصويت بورقة بيضاء او لديهم خيارات اخرى لحثّهم على انتخاب المرشح لنائب رئيس مجلس النواب الدكتور غسان سكاف.

لا شك ان المهزومين والمتقاعسين والمتواطئين من حكام وأنظمة وواجهات حزبية وعملاء لدى العدو الاسرائيلي قد احبطوا اليوم بانتخاب السيد نبيه بري رئيسا للبرلمان لولاية سابعة، وهم الذين عملوا جاهدين على تثبيط الهمم والسعي لانقسام وتشرذم المجتمعات العربية والاستماتة في إرباك عجلة المقاومة نصرة للعدو الصهيوني.

واشنطن.. المتضرر الاكبر

فوز نبيه بري ليس فقط احباطا للتآمر السعودي، بل انه يشكل احباطا مضاعفا وفشلا للمشروع الاميركي في لبنان.

الى ذلك، اعتبر الباحث السياسي اللبناني د.نسيب حطيط ان فوز نبيه بري بولاية سابعة في مجلس النواب، هو بمثابة فشل لمشروع الولايات المتحدة في لبنان، مؤكدا في حديث لقناة العالم الاخبارية، انه يجب التبريك للشعب اللبناني بانجاز الاستحقاق الثاني من الانتخابات النيابية ومحاولة تأسيس المؤسسات الدستورية اللازمة لتأليف الحکومة ورئاسة الجمهورية.

وأوضح ان المشروع الاميرکي قد مني بهزيمة في انتخابات رئاسة المجلس النيابي فقد ادعی انه يمتلك الاکثرية النيابية وانه يستطيع ان يتحکم بمن سيکون رئيسا للمجلس، وقد "ثبت اليوم بالدلائل والارقام ان الاکثرية لاتملکها لااميرکا ولاالسفير السعودي في لبنان وان القوی الوطنية والمقاومة لازالت تتحکم بالاکثرية في لبنان".

السيد ابو ايمان