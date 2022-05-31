عون يأمل أن يتمكن مجلس النواب الجديد من مواجهة التحديات الراهنة

العالم - لبنان

وجاء موقف عون خلال استقباله رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب وأعضاء هيئة مكتب المجلس.

وكان بري وصل بعد ظهر اليوم الى قصر بعبدا وتوجه الى مكتب الرئيس عون الذي استقبله عند المدخل وهنأه على انتخابه متمنيا له التوفيق. كما بحث الجانبان مواضيع تتعلق بالاستحقاقات الدستورية المرتقبة وكيفية معالجة القضايا المختلفة العالقة. وبعد ذلك، توالى وصول أعضاء هيئة مكتب المجلس الذين انضموا الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.

وقال بري خلال مغادرته قصر بعبدا ردا على سؤال عما اذا كان الحديث مع الرئيس ميشال عون تناول الاستشارات النيابية الملزمة، واكتفى بالقول: من دون شك.