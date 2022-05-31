الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢
٠٥:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤول أممي يزور السودان غدا الأربعاء

مسؤول أممي يزور السودان غدا الأربعاء
الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

أفاد مركز إعلام الأمم المتحدة، أن خبير الأمم المتحدة المعنى بحقوق الإنسان "أداما ديانغ" سيبدأ غدًا الأربعاء، زيارة رسمية إلى السودان تستغرق أربعة أيام.

العالم - السودان

ويلتقى ديانغ خلالها مع كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ورؤساء كيانات الأمم المتحدة، والدبلوماسيين.

وذكر المركز الإعلامي أن هذه الزيارة تعد الثانية التي يقوم بها ديانغ إلى السودان منذ أن عينته المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، "ميشيل باشيليت"، في نوفمبر 2021 كخبير أممي معني بحالة حقوق الإنسان في السودان، وفقًا لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة S- 32/1.

وخلال هذه الزيارة المرتقبة، يُكمل ديانغ تواصله مع السلطات السودانية ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها السلطات لمعالجة التوصيات التي قدمها عقب زيارته الأولى التي أجريت في فبراير من هذا العام.

وستسهم نتائج زيارة المتابعة هذه في الحوار التفاعلي المعزز بشأن السودان الذي سيعقد في 15 يونيو 2022 خلال الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان.

روابط ذات صلة

السودان.. استعدادات لمظاهرات تطالب بطرد المبعوث الأممي

السودان.. رئيس لجنة الوساطة الجنوبية يعقد لقاءات لحلحة الأزمة السياسية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

روسيا: ' غازبروم ' ستوقف تسليم شحنات الغاز إلى شركة ألمانية ودنماركية

68 خرقا لتحالف العدوان السعودي في الحديدة اليمنية خلال الساعات الماضية

الخارجية التركية تستدعي سفيري ألمانيا وفرنسا

عون يأمل أن يتمكن مجلس النواب الجديد من مواجهة التحديات الراهنة

مسؤول أممي يزور السودان غدا الأربعاء

بالفيديو.. تصاعد الحراك السياسي في تونس مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية