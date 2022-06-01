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روسيا: قدمنا 25 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا

روسيا: قدمنا 25 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

قال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، إنه منذ 2 مارس/ أذار الماضي سلمت روسيا ما يقرب من 25 ألف طن من الشحنات الإنسانية إلى أوكرانيا.

العالم - روسيا

وقال ميزينتسيف الذي يرأس أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية الروسي في مؤتمر صحفي: "ابتداء من 2 مارس 2022، قامت روسيا الاتحادية بالفعل بتسليم 24,652.1 طن من الضروريات والمواد الغذائية والأدوية والإمدادات الطبية إلى أوكرانيا".

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.

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روسيا: قدمنا 25 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا

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