سلطات الاحتلال تعتزم هدم منزلَي منفّذَي عملية «إلعاد»

العالم - الاحتلال

وفي سياق متصل، رفضت المحكمة «العليا» الإسرائيلية، وهي أعلى هيئة قضائية إسرائيلية، التماساً لمنع هدم شقة الشهيد الفدائي، رعد حازم، منفّذ عملية «ديزنغوف» في تل أبيب.

وأعلن جيش الاحتلال، أنه سلّم إخطاراً لعائلة الأسير الرفاعي، يُنذر بنيّته هدم منزل العائلة، فيما سيسلّم خلال الأيام المقبلة أمراً آخر لعائلة الأسير صبيحات.

وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال، فإن الإخطارات تشمل السماح للعائلتَين بتقديم التماس ضد القرار أمام المحاكم الإسرائيلية في غضون 72 ساعة.

وتتهم قوات الاحتلال، الرفاعي وصبيحات بتنفيذ عملية «إلعاد» التي وقعت منذ عدة أسابيع، وأدت إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين.