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سلطات الاحتلال تعتزم هدم منزلَي منفّذَي عملية «إلعاد»

سلطات الاحتلال تعتزم هدم منزلَي منفّذَي عملية «إلعاد»
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عائلة الأسير أسعد الرفاعي، أمراً بهدم منزلهم، فيما من المزمع أن تسلّم خلال الأيام المقبلة إخطاراً آخر لعائلة الأسير صبحي صبيحات، وكلاهما من سكان بلدة رمانة في جنين، ونفّذا عملية «إلعاد».

العالم - الاحتلال

وفي سياق متصل، رفضت المحكمة «العليا» الإسرائيلية، وهي أعلى هيئة قضائية إسرائيلية، التماساً لمنع هدم شقة الشهيد الفدائي، رعد حازم، منفّذ عملية «ديزنغوف» في تل أبيب.
وأعلن جيش الاحتلال، أنه سلّم إخطاراً لعائلة الأسير الرفاعي، يُنذر بنيّته هدم منزل العائلة، فيما سيسلّم خلال الأيام المقبلة أمراً آخر لعائلة الأسير صبيحات.
وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال، فإن الإخطارات تشمل السماح للعائلتَين بتقديم التماس ضد القرار أمام المحاكم الإسرائيلية في غضون 72 ساعة.
وتتهم قوات الاحتلال، الرفاعي وصبيحات بتنفيذ عملية «إلعاد» التي وقعت منذ عدة أسابيع، وأدت إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين.

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