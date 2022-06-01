زيلينسكي يعلن عن خسائر الجيش الأوكراني اليومية

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ووصف زيلينسكي الوضع في شرق أوكرانيا بأنه الأصعب، في مقابلة مع قناة "نيوز ماكس" التلفزيونية.

وقال زيلينسكي: "أصعب موقف في شرق أوكرانيا. الوضع صعب للغاية، نخسر 60 إلى 10 جنود يوميا في المعرك ونحو 500 جريح".

بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".

وفقا لوزارة الدفاع الروسية، اعتبارا من 25 مارس/آذار، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية الخاصة، حيث قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا. وكان الهدف الرئيسي في الإدارة العسكرية الروسية هو تحرير دونباس. وإلى جانب الجيش الروسي، تعمل وحدات من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.