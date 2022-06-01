تعرف على موعد دخول الصيف إلى العراق مناخياً

العالم - العراق

وذكر عطية في منشور عبر صفحته على الفيس بوك، أن "اليوم 6/1 هو موعد دخول فصل الصيف مُناخيا في العراق، والنصف الشمالي من الارض وانتهاء فصل الربيع والتقلبات"، مشيراً إلى أن "مميزات المنظومات الضغطية خلال فصل الصيف الذي ينتهي مناخيا يوم 9/1، ستكون كالتالي:



1. بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والصحارى في شبه الجزيرة العربية عادةً، تسيطر منظومة ضغط منخفض حراري سطحي من الشرق والجنوب خلال هذا الفصل + منظومة ضغط مرتفع أوروبي أو أطلسي سطحي غرباً، ينتج عن صراعهما انحدار ضغط يسبب نشاط بالرياح السطحية الشمالية الغربية (البوارح) عندما يكون الصراع بين المنظومتين شديداً.



2. أما في حال ضعف المرتفع السطحي فتتمركز خلية من الضغط المنخفض جنوب العراق والكويت فينتج عن ذلك رياح جنوبية شرقية رطبة (الشرجي)، وهي كتل هوائية مدارية رطبة تأتي من بحر العرب.

3. في حال تواجد مرتفع جوي في الطبقات العليا من الجو، فهذا يسبب معهما موجات حارة شديدة على العراق والمنطقة تستمر احيانا لفترات طويلة.



4. تنحدر كتل باردة في الطبقات العليا من الجو خلال بعض فصول الصيف فتسبب انخفاض درجات الحرارة دون المعدل واحيانا هطول زخات من الامطار الرعدية.