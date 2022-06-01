الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢
٠٩:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

مغادرة أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي إلى القاهرة

مغادرة أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي إلى القاهرة
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

غادرت الرحلة التجارية الأولى، اليوم، مطار صنعاء الدولي متجهة إلى مصر ، وعلى متنها 78 راكباً بعد توقف دام أكثر من ست سنوات.

العالم - اليمن

وتعتبر هذه الرحلة السابعة من أصل 16 رحلة تضمنتها الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة مطلع أبريل الماضي.

كما تعتبر الرحلة الأولى المتجهة إلى القاهرة منذ بدء الهدنة، وذات أهمية للمسافرين اليمنيين عامة والمرضى خاصة الذي يعانون من أمراض مزمنة وتعثر علاجهم في اليمن بسبب العدوان والحصار.

وأعرب عدد من المسافرين عن سعادتهم بتسيير أول رحلة تجارية إلى القاهرة من مطار صنعاء الدولي.

وأشاروا إلى أن التعامل والإجراءات الخاصة بالسفر في مطار صنعاء الدولي راقية وذات مهنية وفنية عالية حسب الاشتراطات والمتطلبات الدولية.

روابط ذات صلة

مدير مطار صنعاء الدولي يكشف عن أسباب إلغاء بعض الرحلات

مدير مطار صنعاء الدولي يكشف الايادي الخفية التي تعرقل تسيير الرحلات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قصة الصهيونية، مهرجان كان والإمام الرضا "ع" لو كانت صورة

شاهد.. الدول العربية مرتزقة في الشرق الاوسط

حملة لمقاطعة المحروقات في الأردن

مغادرة أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي إلى القاهرة

أول فيديو للجندي "الاسرائيلي" الذي قتل الشابة الفلسطينية غفران وراسنة

المركزي الايراني: تسلمنا 7.5 مليار دولار من ايرادات النفط والبتروكيماويات