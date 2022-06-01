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العلم الفلسطيني يرفرف فوق مسيرة الأعلام الاسرائيلية

الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

ساعة الصفر حددها علم فلسطيني محلق بطائرة مسيرة فلسطينية من داخل القدس في سماء باب العامود.

العالم - انقلاب الصورة

عندما استعرض ألاف المستوطنين حقيقة الاحتلال العدوانية تجاه مدينة القدس واهلها، واحتلال احتاج 3 ألاف شرطي لتأمين رفع علمه في مدينة يدعي سيادته عليها.

وبعدما حلق العلم الفلسطيني فوق مسيرة الاعلام الاسرائيلية هتف شبان فلسطينيون:"الله اكبر، اعلامهم علی الارض واعلامنا في السماء".

اكبر من مجرد تأكید علی الهوية الفلسطينية للقدس واهلها، فرفع العلم الفلسطيني بات أشبه بالفعل الثوري الذي يعرض صاحبه للتنكيل والاعتقال الفوري.

ولذلك تعددت اشكال مقاومة الفلسطينيين لتلك المساعي لرفع علمهم وبأي طريقة ممكنة ومهما كان الثمن، فهو حاضر في سماء القدس، حاضر في شوارعها، حاضر في ازقتها واحيائها وحاضر في كل نقطة تماس في الضفة الغربية حيث اندلعت مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وجنود الاحتلال الاسرائيلي. كما كان العلم الفلسطيني حاضراً في كل فعاليات انطلقت في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة للتضامن مع القدس واهلها ومقدساتها.

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